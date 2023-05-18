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Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве на предстоящих выходных

Иссалина Аюпова
Евгений Силаев

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве на предстоящих выходных
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В ближайшую пятницу, 19 мая, в столицу придет холодный атмосферный фронт, который временно принесет с собой дожди и понижение температуры. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

— В последний рабочий день в Москве на этой неделе ожидается от 18 до 20 градусов тепла, — сообщил синоптик.

Похожая ситуация ожидается и в выходные дни: суббота пройдет без осадков, а в воскресенье ожидаются кратковременные дожди, отметил Леус.

Он также рассказал, какой день этой недели в Москве станет самым жарким.

При этом следующая неделя в городе будет дождливой, предупредил метеоролог при разговоре с «ВМ».

А главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что температура в столице может упасть до плюс 3 градусов в ночное время суток в выходные, так как произойдет адвекция холодного воздуха.

Кроме того, стало известно, какой будет погода в Москве этим летом. Так, дефицит осадков, согласно данным центра погоды «Фобос», составит не более 10 процентов. Самыми засушливыми будут начало и конец сезона.

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