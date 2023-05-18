Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Подозреваемого в сборе информации для СБУ арестовали в Биробиджане

Юлия Курганова
Происшествия
Подозреваемого в сборе информации для СБУ арестовали в Биробиджане
Фото: kotlovka.mos.ru

Подозреваемый в сборе информации для СБУ был арестован в Биробиджане. Об этом сообщили в четверг, 18 мая, в пресс-службе УФСБ по Еврейской автономной области.

Представитель СБУ привлек россиянина к сотрудничеству «на материальной основе». Он выполнял задания по сбору сведений о деятельности российской армии в зоне специальной операции. Также мужчина искал исполнителей для совершения диверсий на транспортной инфраструктуре. Полученную информацию биробиджанец передавал в СБУ.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК России «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией». Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает РИА Новости.

Максимальный срок лишения свободы по данной статье составляет восемь лет.

14 мая сотрудник российских силовых структур сообщил, что СБУ расширяет работу по набору новых сотрудников в кол-центры, которые вымогают деньги у граждан РФ и стран СНГ. Он добавил, что сведения обо всех уволившихся из таких центров передают в МВД Украины.

Аресты ФСБ СБУ Уголовные дела
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте