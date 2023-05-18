Подозреваемого в сборе информации для СБУ арестовали в Биробиджане

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Подозреваемый в сборе информации для СБУ был арестован в Биробиджане. Об этом сообщили в четверг, 18 мая, в пресс-службе УФСБ по Еврейской автономной области.

Представитель СБУ привлек россиянина к сотрудничеству «на материальной основе». Он выполнял задания по сбору сведений о деятельности российской армии в зоне специальной операции. Также мужчина искал исполнителей для совершения диверсий на транспортной инфраструктуре. Полученную информацию биробиджанец передавал в СБУ.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК России «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией». Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает РИА Новости.

Максимальный срок лишения свободы по данной статье составляет восемь лет.

14 мая сотрудник российских силовых структур сообщил, что СБУ расширяет работу по набору новых сотрудников в кол-центры, которые вымогают деньги у граждан РФ и стран СНГ. Он добавил, что сведения обо всех уволившихся из таких центров передают в МВД Украины.