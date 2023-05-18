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Приметы и советы

Прием заявок на конкурс по архитектуре и дизайну стартовал в Москве

Полина Пашкина
Город
Прием заявок на конкурс по архитектуре и дизайну стартовал в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Конкурс «Дом на Брестской приглашает» по направлениям «Архитектура» и «Дизайн» пройдет в столице. Все желающие смогут подать заявки на участие до 22 июня включительно. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Принять участие в конкурсе смогут авторы проектов, реализованных в течение трех последних лет или находящихся на стадии разработки.

— Организационный комитет конкурса не ограничивает географию претендентов, желающих побороться за победу. К примеру, в прошлом году в списке участников было 162 компании, представившие 322 работы, из более чем 20 городов России, Беларуси, Узбекистана, Молдовы, Армении и других стран, — рассказал Сергей Левкин.

В 2023 году у конкурса появились две новые номинации. Участники смогут представить свои работы в категориях «Места общего пользования в ЖК (лобби, лифтовые холлы, лестничные площадки; коридоры, колясочные, игровые помещения)» и «Офисы продаж застройщиков и девелоперов», передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стартовал прием заявок на участие в XII Ежегодной торжественной церемонии вручения «Премии МИРа», которая присваивается за вклад в развитие позитивных медиа. Свои работы на соискание награды смогут подать журналисты и блогеры от 14 лет, которые создают полезный контент и радуют свою аудиторию хорошими новостями.

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