Знаменитая сирень Леонида Колесникова зацвела на ВДНХ

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В четверг, 18 мая, празднуется Международный день сирени и 130-летие со дня рождения советского селекционера Леонида Колесникова. Уникальные сорта растений его авторства сегодня можно увидеть в сирингарии на ВДНХ.

До наших дней сохранилось менее 50 сортов сирени, которые были выведены Колесниковым. При этом около 30 из них москвичи могут наблюдать в сирингарии ВДНХ, созданном еще в 1985 году в честь 40-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Сад сирени расположен в зоне ландшафтного парка «Природа культивируемая» за павильоном «Цветоводство и озеленение». Лучшее время для посещения сирингария — вторая половина мая, когда более 300 кустов усыпаны цветущими гроздьями.

Здесь можно увидеть один из самых известных сортов Колесникова — «красавицу Москвы». Еще один знаменитый сорт — «красная Москва», который можно узнать по бутонам яркого пурпурного цвета, передает официальный сайт мэра Москвы.

Вместе с сиренью на природных территориях города также зацвели фруктовые деревья. Так, яблони можно увидеть в Воздушных садах музея-заповедника «Царицыно», а также в ландшафтном парке «Митино».