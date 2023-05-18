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Движение в центре Москвы перекроют в выходные в связи с проведением велофестиваля

Полина Пашкина
Город
Движение в центре Москвы перекроют в выходные в связи с проведением велофестиваля
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В связи с проведением велофестиваля и велогонки в центре Москвы движение транспорта ограничат 20 и 21 мая. Временно будут перекрыты набережные и ряд улиц. Также на некоторых участках будет ограничена парковка транспорта.

Так, 20 мая с 5:00 ограничат движение на Большом Москворецком мосту и площади Васильевский Спуск. С 7:00 будет закрыт проезд по улицам Ильинка и Варварка, по Новой и Старой площадям.

С 07:50 движение будет ограничено на центральных набережных — Софийской, Раушской, Космодамианской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Москворецкой, Кремлевской и Пречистенской. С 8:20 этот список пополнит Фрунзенская набережная.

Кроме того, с 8:30 ограничат движение по Лужнецкой набережной и улице Балчуг. На всех перечисленных улицах и набережных с 0:01 20 мая до окончания мероприятия запретят парковку.

На следующий день, 21 мая, в столице ограничат движение транспорта на всем протяжении Садового кольца. С 0:01 до 17:00 будет ограничен проезд по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. С 7:00 и до окончания мероприятий временно перекроют движение в обоих направлениях Садового кольца, а также съезд с Полуярославской набережной на улицу Земляной Вал и улицы Баррикадная и Мясницкая. Также с 13:00 нельзя будет проехать по Каланчевской набережной, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 8 мая схема движения автомобилей и транспорта временно изменилась в четырех столичных округах.

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