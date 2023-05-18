«Оттюнингуют и буду работать»: Ланская рассказала о сообщении Костомарова после операции

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский фигурист Роман Костомаров пообещал, что скоро вернется в работу. Об этом сообщила актриса Валерия Ланская в эфире шоу НТВ «Секрет на миллион».

— Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать. Вот его слова, — процитировала артистка сообщение Костомарова.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако через некоторое время у фигуриста был обнаружен сепсис.

На протяжении полугода олимпийский чемпион боролся за жизнь. По различным данным, он перенес несколько ампутаций конечностей, два инсульта, менингит и кому. Специалистам удалось вытащить фигуриста практически с того света, и совсем недавно он впервые вышел на связь, написав пост для поклонников о своем текущем состоянии. Он поблагодарил всех за поддержку и отметил, что ему предстоит много работы над собой.

«Вечерняя Москва» собрала последнюю информацию о здоровье российского фигуриста и поговорила с врачом о сроках его реабилитации.