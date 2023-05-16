Что известно о состоянии фигуриста Романа Костомарова

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На протяжении полугода олимпийский чемпион Роман Костомаров боролся за жизнь. По различным данным, он перенес несколько ампутаций конечностей, два инсульта, менингит и кому. Специалистам удалось вытащить фигуриста практически с того света и совсем недавно он впервые вышел на связь, написав пост для поклонников о своем текущем состоянии. «Вечерняя Москва» собрала последнюю информацию о здоровье российского фигуриста и поговорила с врачом о сроках его реабилитации.

Что случилось

В начале этого года Костомаров выступал на ледовом шоу Ильи Авербуха во время сильных морозов. А 10 января попал в реанимацию с подозрением на пневмонию. На момент обращения к врачам ситуация уже была достаточно серьезной. Состояние фигуриста стремительно ухудшалось, прогрессировал некроз конечностей. Из-за этого потребовалось провести несколько ампутаций. Также сообщалось, что позже у него обнаружили поражение части мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома.

С этого момента вокруг личности фигуриста было много слухов. Кто-то говорил, что он идет на поправку, кто-то, наоборот, утверждал, что ему стало хуже, и отсчитывал дни спортсмена. Семья фигуриста приняла решение не давать комментарии о его состоянии.

Последние новости

10 апреля появились новости о том, что фигуриста готовят к протезированию ноги и руки. 14 апреля стало известно, что он начал самостоятельно садиться на кровати.

Реабилитация, по словам врачей, проходит успешно. Костомаров занимается с инструкторами, чтобы держать мышцы в тонусе. При этом работать с психологами фигурист отказывается, но его постоянно поддерживают жена и брат.

8 мая фигурист вышел на связь с поклонниками самостоятельно и записал обращение для всех, кто за него переживал. Он пообещал, что обязательно выберется из сложной ситуации, которую предоставила ему жизнь.

— Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь, — написал спортсмен.

11 мая сообщалось, что фигуриста тайно выписали и увезли за границу. Но супруга спортсмена Оксана Домнина опровергла данную информацию.

Фигурист продолжает лечение в Москве в Коммунарке. Он не покидал лечебного учреждения и не планировал уезжать к заграничным специалистам.

Сейчас состояние Костомарова оценивают как стабильное, показатели находятся в норме, и он активно занимается реабилитацией. Близкие к фигуристу источники сообщили, что также психологическое состояние Костомарова стало улучшаться и сейчас ведется работа по подбору протезов.

А вот созданием протезов для фигуриста, по данным СМИ, действительно могут заняться зарубежные специалисты. Но пока фигурист не готов к операции. Врачи не рискуют приступать к установке протезов, пока есть хотя бы малейшие риски для его здоровья.

Прогноз по восстановлению

В беседе с «ВМ» врач — остеопат-невролог Александр Евдокимов заявил, что факт стабилизации фигуриста уже говорит о положительной динамике реабилитации:

— Состояние, в котором он оказался в начале зимы, не оставляло надежд на то, что он сможет выкарабкаться. Но сейчас его состояние стабилизировалось, он пошел на поправку, а значит, шансы на восстановление высокие. К тому же он находится под постоянным контролем врачей.

Евдокимов отметил, что в дальнейшей реабилитации Костомарова большую роль играет состояние головного мозга, а не конечностей фигуриста:

— Сейчас технологии позволяют сделать протезирование с сохранением почти всех функций нервных окончаний, а вот с головным мозгом ситуация сложнее. Медики еще не научились восстанавливать и замещать утраченные клетки мозга.

Специалист также предположил, что в профессиональный большой спорт дорога для фигуриста может быть закрыта:

— В профессиональный большой спорт он вряд ли сможет вернуться, но есть и паралимпийские соревнования, где люди тоже достигают высоких результатов и показывают себя, — подчеркнул Евдокимов. — Неизвестно, конечно, захочет ли Костомаров принимать участие в соревнованиях, это зависит только от его желания заниматься этим.