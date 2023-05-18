Обыски у соратников оппозиционера Пономарева прошли в пяти регионах РФ
В пяти российских регионах прошли обыски у соратников экс-депутата Госдумы, оппозиционера Ильи Пономарева*. Об этом в четверг, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, силовики пришли к членам партии «Яблоко» Нодари Хананашвили и Галине Фильченко, члену КПРФ, кандидату в депутаты Госдумы VIII созыва Михаилу Лобанову. Известно, что они участвовали на заседаниях «Съезда народных депутатов», где была принята новая конституция РФ.
28 апреля Генеральная прокуратура России признала организацию «Съезд народных депутатов» нежелательной на территории страны. По мнению ведомства, целью «Съезда народных депутатов» является насильственный захват власти в стране, а также исполнение функций органов законодательной, исполнительной и судебной ее ветвей.
*Физлицо, выполняющее функции иноагента.