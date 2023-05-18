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Обыски у соратников оппозиционера Пономарева прошли в пяти регионах РФ

Лейла Алиева
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Обыски у соратников оппозиционера Пономарева прошли в пяти регионах РФ
Фото: Вечерняя Москва

В пяти российских регионах прошли обыски у соратников экс-депутата Госдумы, оппозиционера Ильи Пономарева*. Об этом в четверг, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, силовики пришли к членам партии «Яблоко» Нодари Хананашвили и Галине Фильченко, члену КПРФ, кандидату в депутаты Госдумы VIII созыва Михаилу Лобанову. Известно, что они участвовали на заседаниях «Съезда народных депутатов», где была принята новая конституция РФ.

Видео: Вечерняя Москва

28 апреля Генеральная прокуратура России признала организацию «Съезд народных депутатов» нежелательной на территории страны. По мнению ведомства, целью «Съезда народных депутатов» является насильственный захват власти в стране, а также исполнение функций органов законодательной, исполнительной и судебной ее ветвей.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента.

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