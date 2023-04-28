Генпрокуратура признала «Съезд народных депутатов» нежелательным на территории РФ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала организацию Ильи Пономарева*, Марка Фейгина* и Геннадия Гудкова* «Съезд народных депутатов» нежелательной на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 28 апреля.

Генпрокуратура установила, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. По мнению ведомства, целью «Съезда народных депутатов» является насильственный захват власти в стране, а также исполнение функций органов законодательной, исполнительной и судебной ее ветвей.

Также в ведомстве отметили, что организаторы «Съезда народных депутатов», бывшие депутаты Государственной думы Пономарев, Фейгин и Гудков в настоящее время проживают за пределами России и отрицают территориальную целостность страны, выступая с сепаратистскими лозунгами.

Информацию о принятом решении передали в Минюст для внесения «Съезда народных депутатов» в соответствующий список.

Ранее Генпрокуратура внесла в тот же список немецкую организацию «Форум гражданского общества Россия — ЕС». По версии ведомства, деятельность сети направлена на сбор информации о происходящем в России, которую потом передают в иностранные НКО для дискредитации правительства страны.

*— включены в Единый реестр иностранных агентов.