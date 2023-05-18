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Эксперт по транспорту Ян рассказал, произойдет ли коллапс с такси в Москве из-за нового закона

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт по транспорту Ян рассказал, произойдет ли коллапс с такси в Москве из-за нового закона
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В столичном регионе уже выполняются новые нормы закона о такси, которые вступят в силу 1 сентября. Некоторые регионы еще к ним не готовы. Однако ожидать коллапса рынка такси в стране не стоит. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров предупредило, что с 1 сентября пользователи такси могут столкнуться с дефицитом перевозчиков. Причина — новые требования закона, который предписывает создание в каждом регионе трех реестров — легковых такси, сервисов заказа такси и перевозчиков. Таких реестров, как отметили в организации, «нет нигде, кроме Москвы».

По словам собеседника «ВМ», на данный момент реестры разрешения деятельности такси есть во всех регионах России. Такие реестры являются частью региональных навигационно-информационных систем (РНИС). Задача последних — помогать надзорным органам контролировать деятельность на транспорте, в том числе и такси.

С 1 сентября такие реестры должны быть в электронном и машиночитаемом виде (это позволит информационной системе Минтранса или региона автоматически получать из них информацию — прим. «ВМ»). Однако машиночитаемые реестры действительно есть не во всех субъектах.

— Сейчас около 30 регионов имеют машиночитаемые реестры, к которым могут подключаться агрегаторы такси. Но не во всех этих регионах власти требуют, чтобы сервисы к ним подключались, — отмечает Ян. — В небольшом количестве регионов есть реальные проблемы с электронными системами.

Как отмечает эксперт, глобальных проблем на рынке такси ожидать не стоит. В сентябре должна заработать федеральная государственная информационная система легковых такси, оператором которой выступит Минтранс. По сути, проблема реестров — вопрос контроля со стороны ведомства и надзорных органов.

При этом в Москве с августа 2021 года работает система «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»), с помощью которой Дептранс контролирует работу перевозчиков, что повышает безопасность пассажиров. В ней зарегистрированы более 210 тысяч водителей.

— В Москве и области никакие негативные сценарии с рынком такси точно не прогнозируются. Здесь все в порядке и с контролем, и с цифровизацией, — заключил Ян.

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