Экспорт автомобилей из Японии в Россию увеличился на 77 процентов

Фото: Unsplash

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в апреле 2023 года вырос на 77 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом в четверг, 18 мая, свидетельствуют статистические данные.

За указанный период также вырос объем экспорта мотоциклов и автоциклов. Показатели увеличились на 86,4 процента.

Внушительный рост продемонстрировали объемы экспорта цветных металлов и изготовленной резины. Они прибавили позиции на 350 и 208 процентов соответственно.

Кроме того, увеличился объем ввозимой из Японии в Россию аудио- и видеоаппаратуры. Этот показатель вырос на 51,8 процента.

Несмотря на это, уменьшился экспорт изделий из стали и железа, а также бумаги и бумажных изделий. Их стали ввозить меньше на 97,9 и 34,6 процента соответственно.

Суммарно объем ввозимой из Японии в Россию продукции в апреле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 42,5 процента. Экспорт составил 33,83 миллиарда иен (246,17 миллиона долларов), передает РИА Новости.

Также по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Индией вырос в 2,6 раза, превысив отметку 35 миллиардов долларов. Зачем Москве сотрудничать с Нью-Дели? Какие у нас сферы взаимодействия, помимо торговли? Чем мы можем помочь друг другу? Подробнее в материале «Вечерней Москвы».