ФИФА провела презентацию логотипа чемпионата мира 2026 года по футболу

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Международная федерация футбола (ФИФА) в четверг, 18 мая, провела презентацию логотипа чемпионата мира 2026 года. Впервые на изображении будет присутствовать фотография Кубка мира и год проведения чемпионата.

Соревнование пройдет в США, Канаде и Мексике в 2026 году. Этот чемпионат по футболу станет первым, в котором примут участие сразу 48 команд. Логотипы городов, в которых проведут соревнования, будут представлены позднее.

Церемония презентации логотипа состоялась в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе. Участие в ней приняли президент ФИФА Джанни Инфантино, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо, экс-вратарь сборной Мексики Хорхе Кампос, бывший голкипер сборной Канады Крейг Форрест и двукратная чемпионка мира в составе сборной США Карли Ллойд, передает официальный сайт ФИФА.

Организация утвердила новый формат проведения чемпионата мира — 2026, Так, 48 участников финальной стадии разобьют на 12 групп по четыре команды в каждой. В 1/16 финала напрямую выйдут по две лучшие команды из каждой четверки. К ним присоединятся восемь лучших сборных из тех, что станут третьими.