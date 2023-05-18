Мужчину с двумя бутылками бензина задержали на Красной площади в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Красная площадь Карта всех событий

В центре столицы задержали мужчину с двумя бутылками бензина. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 18 мая.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел на Красной площади накануне вечером. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на мужчину, который вел себя неадекватно и приставал к прохожим. Подозрительного гражданина задержали, им оказался 36-летний житель Забайкальского края.

У него в сумке обнаружили две полулитровые бутылки с жидкостью, по цвету и запаху напоминавшие бензин. Объяснить, зачем они ему, задержанный не смог. Когда гостя столицы привезли в отделение, ему стало плохо, и мужчину госпитализировали.

По факту произошедшего проводится проверка.

Другой инцидент на Красной площади произошел в феврале 2023 года. Гостья из США решила прогуляться по центру столицы с теленком. Девушку задержали, а животное изъяли. Позже жители Москвы выбрали имя молодому бычку.