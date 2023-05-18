В приложении «Московский транспорт» вернули функцию покупки билетов на речные прогулки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Пользователи приложения «Московский транспорт» снова смогут приобрести билеты на речные прогулки через сервис. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Для приобретения билета необходимо выбрать на карте нужный причал, найти подходящее судно и нажать кнопку «Купить». После этого нужно указать необходимое число билетов и подтвердить оплату.

Отмечается, что пользователи приложения смогут ознакомиться с расписанием причалов и узнать информацию о существующих маршрутах.

— Мы снова добавили в приложение «Московский транспорт» возможность приобретать билеты на прогулки по реке. Планируем включить речные маршруты в варианты поездок на разных видах транспорта. А еще — сделать покупку билетов внутри приложения без перехода, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

24 апреля в столице стартовал летний сезон речной навигации. О новых речных маршрутах, круизных направлениях из столицы и многом другом — в материале «Вечерней Москвы».