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«Был неплохим парнем, но не очень умным»: Шахназаров раскритиковал слова Левы Би-2

Полина Пашкина
Общество
«Был неплохим парнем, но не очень умным»: Шахназаров раскритиковал слова Левы Би-2
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Лидер группы «Би-2» Лева (Егор Бортник) угодил в скандал, грубо высказавшись о россиянах. Журналист Михаил Шахназаров предположил, что теперь его концерты в России будет проблематично проводить.

Перед Днем Победы Лева назвал в социальных сетях жителей России «животными». До этого он и его коллега по группе неоднозначно высказывались о проведении специальной военной операции.

— Читаю Леву Би-2. Да, он был неплохим парнем, но, видимо, не очень умным. Потому что на 9 Мая написал: «Русские, вы животные». Посмотрим, как теперь он концерты будет давать здесь, — сказал Шахназаров в эфире YouTube-шоу «Полный абзац».

Лева заявил, что не планирует возвращаться в Россию. В комментариях к его публикации поклонники «Би-2» написали, что разочарованы высказываниями музыкантов, в частности Егора Бортника.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в июле прошлого года заявил, что солистам группы «Би-2» необходимо запретить въезд на территорию России. Помимо обращения в ФСБ, он направил запрос в СК с просьбой проверить действия коллектива на нарушение статьи УК о дискредитации Вооруженных сил РФ.

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