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Владислав Овчинский: В Москве состоится конференция по промышленному дизайну

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: В Москве состоится конференция по промышленному дизайну
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

22 мая «Московская техническая школа» проведет в Москве бесплатную конференцию «Промышленный дизайн сегодня: тенденции развития и успешный опыт применения в России». Стать участниками мероприятия могут руководители и сотрудники промышленных предприятий столицы по предварительной регистрации. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

На конференции выступят представители Департамента инвестиционной и промышленной политики и «Московской технической школы», руководитель проектов отдела промышленного дизайна «Студии Артемия Лебедева», директор по развитию Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ» и другие эксперты.

— Промышленный дизайн — один из ключевых элементов развития столичной промышленности. Благодаря ему удается создавать функциональные, эргономичные, безопасные и внешне привлекательные изделия, и, как следствие, повышать конкурентоспособность продукции внутри страны и на мировом рынке, — рассказал Владислав Овчинский.

В ходе конференции участники обсудят промышленный дизайн в России, тенденции его развития, дизайн-процесс и многое другое.

«Московская техническая школа» — проект правительства Москвы, созданный в 2021 году. Его цель – повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. В «МТШ» планируют открыть девять направлений обучения, такие как «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Промышленный дизайн», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».

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