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Приметы и советы

«Превратилась в Шрека»: Седокова рассказал о безуспешной борьбе с крапивницей

Лейла Алиева
Общество
«Превратилась в Шрека»: Седокова рассказал о безуспешной борьбе с крапивницей
Фото: YouTube/ШАСТУН

Певица Анна Седокова рассказала о борьбе с крапивницей. Ранее у артистки появились пятна на теле и зуд от них, однако сейчас начало опухать лицо.

— Из красивой женщины ты превращаешься в Шрека. Я ненавижу эту болезнь и то, что она делает со мной. Ненавижу, какой слабой становлюсь. Как опухает все мое тело и лицо. Кажется, ты весишь 100 тонн, — призналась Седокова.

При этом певица уже перепробовала всевозможные методы борьбы с болезнью, в том числе медитацию, принятие, лечение и проработку психосоматики. Однако крапивница так и не отступила. Несмотря на это, Седокова не намерена сдаваться и продолжает искать пути лечения.

В последнее время в Сети распространяются слухи и неважном здоровье юмориста Евгения Петросяна. Так, 2 мая СМИ сообщили о госпитализации Петросяна, тогда артисту якобы стало плохо, в связи с чем его отправили в больницу. Однако юморист опроверг эту информацию, заявив, что всего лишь проходит плановое обследование.

Позже выяснилось, что проблемы со здоровьем у юмориста все-таки имеются. Стало известно, что по итогам обследования у Петросяна диагностировали гипертоническую болезнь.

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