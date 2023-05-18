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Глава парламента Крыма Константинов: На железной дороге под Симферополем произошел подрыв

Лейла Алиева
Происшествия
Глава парламента Крыма Константинов: На железной дороге под Симферополем произошел подрыв
Фото: Unsplash

Грузовые вагоны сошли с рельсов под Симферополем из-за подрыва. Об этом в четверг, 18 мая, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов

— Подрыв произошел при вмешательстве посторонних лиц, работают силовые структуры, подождем официальной информации, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В свою очередь местные жители рассказали, что слышали перед аварией четкий звук, похожий на взрыв. Корреспондент РИА Новости добавил, что на месте произошедшего сильно повреждено железнодорожное полотно.

На перегоне недалеко от Симферополя сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В связи с этим на перегоне Симферополь — Севастополь временно остановлено движение транспорта. Для пассажиров запустили дополнительные автобусы.

В пресс-службе «Крымской железной дороги» заявили, что причиной схода вагонов грузового поезда стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Движение на перегоне планируется восстановить уже к вечеру.

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