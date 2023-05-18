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«Это просто безумство»: Лукашенко назвал сведения о контрнаступлении ВСУ дезинформацией

Павел Иванов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
Общество
«Это просто безумство»: Лукашенко назвал сведения о контрнаступлении ВСУ дезинформацией
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дезинформацией заявления об украинском контрнаступлении. Об этом в четверг, 18 мая, он заявил на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

— Должен сказать, это самая большая дезинформация. Никакого «контрнаступа» нет и быть не может. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы утопить нас в этом противостоянии, — сказал Лукашенко.

Также политик добавил, что, прежде чем обвинять в конфронтации, необходимо сесть за стол переговоров и разработать новый документ взамен того, что вырабатывался на начальном этапе в ходе нескольких раундов российско-украинских переговоров. Но те предварительные условия, которые Украина выдвигает, не допускают никаких переговоров, передает агентство БелТА.

Соединенные Штаты, скорее всего, продолжат военную помощь Украине даже на фоне разговоров о бюджетном кризисе в стране. Но если поставки оружия все-таки прекратятся, украинская армия не выстоит и трех дней. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

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