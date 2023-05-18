Балицкий: Украинские войска упустили шанс на контрнаступление

Фото: Администрация президента РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) упустили шанс на контрнаступление в Запорожской области. Сейчас нет вероятности на успех украинской армии. Об этом в четверг, 18 мая, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, необходимости эвакуировать жителей города Энергодара и сотрудников Запорожской атомной энергостанции нет. Кроме того, Балицкий выразил мнение, что в случае, если Запорожская АЭС начнет свою полноценную работу, ВСУ начнут ее обстрелы.

Украинская армия активизировала диверсионную деятельность в Запорожской области с начала мая. Однако войска России этому успешно противодействуют, заключил Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Российские артиллеристы уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области. Также они уничтожили гаубицу в районе Темировки, пикапы с украинскими солдатами в районе Малой Токмачки и Каменского, а также грузовой автомобиль в районе Чаривного.

Вооруженные силы России провели ночную операцию по уничтожению сил и объектов ВСУ в нескольких регионах страны, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». На объекты в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях были направлены беспилотные летательные аппараты «Герань-2».