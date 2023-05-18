Прокурор запросил восемь лет колонии для администраторов Telegram-каналов, подозреваемых в вымогательстве

Фото: Пресс-служба Совфеда

Прокурор запросил восемь лет колонии для каждого из администраторов Telegram-каналов, которых подозревают в вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Хамовнического суда столицы в четверг, 18 мая.

По данным пресс-службы, обвинение установило, что группа злоумышленников объеденилась в 2020 году для того, чтобы вымогать деньги у медийных персон. Для этого они приобрели Telegram-каналы «Проект «Сканер» и Riddle, и начали размещать в них порочащие публичных людей материалы. Далее злоумышленники вымогали деньги у жертв за удаление статей.

Так администраторы разместили заметки о Канделаки и Бровко. Директор «Ростеха» обратился к ним с просьбой удалить материалы, за что злоумышленники потребовали 280 тысяч рублей. В противном случае администраторы Telegram-каналов грозились продолжить свою деятельность.

Примечательно, что других троих мужчин подозревают в аналогичной деятельности. На скамье подсудимых оказались коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и автор канала «Тушите свет» Тамерлан Бигаев. Их также обвиняют в вымогательстве денег у Бровко.

При этом заявление в полицию, по которому их задержали, якобы написал сам глава госкорпорации Сергей Чемезов. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».