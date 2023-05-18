Волонтеры рассказали об активном интересе москвичей к военной службе по контракту

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

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Жители и гости столицы активно интересуются темой заключения контрактов о прохождении военной службы. Об этом в четверг, 18 мая, сообщила волонтер пункта отбора на военную службу по контракту Екатерина.

— Очень часто к нам подходят мужчины, которые принимали активное участие в военных боевых действиях и интересуются с целью узнать об условиях службы, — отметила Екатерина.

В буклетах, которые раздают волонтеры, находится вся информация о различных социальных гарантиях для контрактников, а также о том, как будет проходить военная служба. Также в буклете указаны денежные выплаты, льготы, социальные гарантии, ежемесячные выплаты в зоне СВО.

По словам волонтера, для каждого военнослужащего гарантировано покрытие расходов всей семьи, зачисление детей в детский сад вне очереди, а также помощь при поступлении в вуз. Кроме того, помощь оказывается, если у военнослужащего есть пожилые родственники, передает информационный центр правительства Москвы.

В свою очередь другой волонтер Марк тоже отметил высокую заинтересованность граждан в контрактной службе.

— К нам подходят в основном мужчины от 25 лет, их интересует срок контрактной службы. Мы все объясняем, направляем и направляем в центр отбора на военную службу по контракту, — сказал Марк.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.