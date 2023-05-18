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Купальный сезон в Москве может начаться в первых числах июня

Евгений Силаев

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Купальный сезон в Москве может начаться в первых числах июня
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные водоемы могут прогреться до необходимой температуры уже в первой декаде июня, что позволит открыть купальный сезон. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Учитывая теплый прогноз на июнь высока вероятность того, что в этом году вода прогреется до комфортных значений — плюс 18–20 градусов — в первой декаде июня, благодаря чему купальный сезон наступит своевременно, — рассказал метеоролог в беседе с РИА Новости.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова недавно рассказала, что температура в столице может упасть до плюс трех градусов в ночное время суток в выходные, так как произойдет адвекция холодного воздуха.

Такого же мнения о похолодании в столичном регионе придерживается и руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в субботу, 20 мая, столицу покинет летнее тепло.

Четверг, 18 мая, стал самым теплым днем в столице с начала года. Как отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, к 11:00 на главной метеостанции Москвы ВДНХ температура воздуха достигла плюс 24 градусов.

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