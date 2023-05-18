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Бывшего сотрудника посольства США в России оставили в СИЗО

Степан Жирнов
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Бывшего сотрудника посольства США в России оставили в СИЗО
Фото: Пресс-служба Лефортовского суда

Бывшего сотрудника посольства США в России Роберта Шонова оставили под стражей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда в четверг, 18 мая.

По данным пресс-службы мужчине, которого обвиняют по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», продлили срок заключения под стражей на три месяца, до 23 августа.

Видео: Пресс-служба Лефортовского суда

О том, что бывшего сотрудника посольства арестовали, стало известно 15 мая. Его задержали сотрудники ФСБ, и после допроса предъявили ему обвинение.

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