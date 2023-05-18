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Эксперты оценили расширение специальностей для получения статуса «Московская медсестра»

Павел Иванов
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Эксперты оценили расширение специальностей для получения статуса «Московская медсестра»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Медработники — важнейшее звено в работе любого медицинского учреждения. Введение специальности «Операционное дело» для получения статуса «Московская медсестра» и «Московский медбрат» позволит специалистам подтвердить свой профессионализм и получить признание. Об этом в четверг, 18 мая, заявил главный врач ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова Департамента здравоохранения Москвы Андрей Сергеевич Шкода.

— В ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова задействовано около 1000 специалистов среднего медицинского персонала. Они трудятся на постах в отделениях, в процедурных кабинетах и, конечно, в операционных, — сказал он.

Почетные звания «Московская медсестра» и «Московский медбрат» присуждаются по таким специальностям, как «анестезиология-реаниматология», «сестринское дело», «сестринское дело в педиатрии», а с недавнего времени и «операционное дело».

Главврач уточнил, что каждое из направлений работы медсестры имеет свои особенности и требует владения определенными навыками. По его словам, клиника специализируется на оказании высококачественной хирургической медицинской помощи, поэтому важность и незаменимость работы операционных сестер видно ежедневно и круглосуточно.

— Я подала заявку на получение статуса сразу, как только в проекте появилось направление «Операционное дело». Во-первых, получить статус «Московская медицинская сестра» — это престижно, во-вторых, хочу попробовать свои силы и оценить уровень профессиональных знаний, — рассказала операционная сестра отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ГКБ имени В. В. Вересаева ДЗМ Ольга Лимонченко.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что почетный статус «Московская медсестра» теперь можно получить по четырем специальностям.

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