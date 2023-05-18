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Приметы и советы

Статус «Московская медсестра» теперь можно получить по четырем специальностям

Полина Пашкина
Город
Статус «Московская медсестра» теперь можно получить по четырем специальностям
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Почетный статус «московской медсестры» теперь можно получить по четырем специальностям. К перечню добавили «операционное дело», «анестезиология-реаниматология», «сестринское дело» и «сестринское дело в педиатрии». Об этом в четверг, 18 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для специальности «операционное дело» уже разработали инструменты, которые помогут оценивать компетенции медсестер.

— Претендовать на получение звания смогут еще больше представителей среднего медицинского персонала. Операционные медсестры — это важные люди в хирургической бригаде. Именно они готовят операционную, следят за соблюдением стерильности и правильной транспортировкой пациента, а во время самой процедуры ассистируют хирургу, — рассказала Анастасия Ракова.

По ее словам, к таким специалистам предъявляются высокие требования. Операционные медсестры и медбратья должны уметь работать в команде, обладать стрессоустойчивостью и обширными знаниями, а также уметь быстро реагировать на нештатные ситуации, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице завершился городской конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «медицинская сестра». Впервые в истории состязания статусы «московская медицинская сестра» и «московский медицинский брат» получили все пять финалистов.

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