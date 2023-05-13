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Финалисты конкурса «Московские мастера» получили статусы московского медперсонала

Полина Пашкина
Город
Финалисты конкурса «Московские мастера» получили статусы московского медперсонала
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «медицинская сестра». Впервые в истории состязания статусы «московская медицинская сестра» и «московский медицинский брат» получили все пять финалистов городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» — раньше награду получал только один победитель.

Участие в состязании приняли порядка 200 столичных медицинских сестер и братьев. Триумфаторами конкурса стали Богдан Иншин, Татьяна Топорова, Жанна Татарникова, Жанна Лановенко и Ирина Харитонова.

С поздравительной речью к собравшимся обратилась заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила большой вклад медицинских братьев и сестер в систему столичного здравоозранения.

— Я очень рада, что сегодня могу поздравить вас лично с профессиональным праздником и в вашем лице все сестринское сообщество города Москвы. Вы даете надежду, лечите боль, помогаете пройти реабилитацию после сложнейших медицинских операций. Город видит и ценит труд каждого из вас, — приводит ее слова официальный сайт мэра Москвы.

На сегодняшний день в столичных медучреждениях работают порядка 50 тысяч медсестер и медбратьев, сообщил глава города Сергей Собянин.

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