Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 12 мая, поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником.

— Вы незаменимы в лечебном деле — вносите большой вклад в работу больниц и поликлиник. Вы помогаете врачам, пациентам и их родственникам, — сказал он.

На сегодняшний день в столичных медучреждениях работают порядка 50 тысяч медсестер и медбратьев. Кроме того, в городе ввели специальные статусы «Московская медсестра» и «Московский медбрат», написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы рассказал, что в столице увеличивается количество горожан, которые пользуются электронными медицинскими картами. Говоря о преимуществах такого документа, глава города отметил, что в специальные разделы вносят данные об аллергиях ребенка, семейную и личную истории болезней.

Министерство здравоохранения предложило переложить часть обязанностей врачей на медсестер. Смогут ли медсестры выполнять обязанности врачей и что для этого необходимо, «Вечерняя Москва обсудила с директором ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», членом-корреспондентом академии наук, профессором Натальей Мокрышевой.