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Москвичей пригласили провести выходные на Северном и Южном речных вокзалах

Евгений Силаев
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Москвичей пригласили провести выходные на Северном и Южном речных вокзалах
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Ленинградское шоссе, 51 Карта всех событий

В выходные на Северном и Южном речных вокзалах запланирована обширная культурная программа. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, на Северном речном вокзале 20 мая состоится выступление артистов проекта «Музыка в метро», а также откроется фотовыставка «Победа начинается с тебя». На следующий день гостей ожидает Dance Mix от проекта «Спортивные выходные».

На Южном речном вокзале запланированы лекции, кинопоказы и мастер-классы. Кроме того, там также пройдут выступления артистов проекта «Музыка в метро».

19 мая на Северном речном вокзале стартует программа «Музыка в Кубе». Каждую пятницу и субботу с 20:00 до 22:00 гостей ожидают бесплатные выступления диджеев, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал после реконструкции. По словам главы города, в рамках запланированных работ специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную и пешеходные маршруты, а также благоустроили территорию объекта.

В Москве 24 апреля открылся летний сезон речной навигации. О новых речных маршрутах, круизных направлениях из столицы и многом другом — в материале «Вечерней Москвы».

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