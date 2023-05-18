Советник Госдепа Шолле: США хотят вывести Сербию из-под влияния России

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Соединенные Штаты Америки заинтересованы в сближении с Сербией, чтобы свести к минимуму контакты Белграда с Москвой. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил советник госдепартамента США Дерек Шолле на слушаниях в сенате.

— В наших интересах сделать так, чтобы Сербия сблизилась с США, и исключить российскую коррупцию, — заявил он.

Вашингтон тесно взаимодействует со своими союзниками в Европе. Так Штаты хотят обеспечить возможность расширения Европейского союза за счет стран Западных Балкан, передает слова Шолле РИА Новости.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что фактически каждый представитель западных стран при встрече обязательно просит руководство Сербии изменить свое решение о нейтральной позиции и ввести санкции в отношении России.

Вучич также заявил, что западные страны надоели ему своими требованиями ввести антироссийские санкции. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Натальи Елисеевой, чем грозят Вучичу такие заявления.

5 апреля в сербском Минобороны сообщили, что в период с 16 по 30 июня Сербия совместно со странами НАТО проведет на своей территории международные тактические учения «Платиновый волк».