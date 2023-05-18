«Взяли в разработку»: Соловьев рассказал об охоте украинских убийц на него

Фото: roscongress / Руслан Шамуков

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что некие убийцы из Украины объявили на него охоту. По словам телеведущего, его жизни грозит серьезная опасность.

— После эфира пришло сообщение от одного из моих агентов, который говорит: «Смотри поаккуратнее. Потому что опять оживились, и получили прямое указание, так как они не пользуются никаким сопротивлением с нашей стороны. Поэтому тебя снова взяли в разработку», — рассказал журналист.

Соловьев утверждает, что сейчас он — очень важная мишень для украинских националистов. Однако страха за себя журналист не испытывает, только за своих родных и близких. Он также отметил, что такое только убеждает в правильности его поступков, передает слова Соловьева «StarHit».

В прошлом году сотрудники ФСБ России задержали группу неонацистов, готовивших убийство Владимира Соловьева по заказу СБУ. По данным ведомства, члены преступной группы признались, что после ликвидации журналиста планировали скрыться за рубежом. Главное следственное управление СК РФ по данному факту возбудило уголовное дело.

Позже ФСБ опубликовала видео задержания неонацистов. На кадрах видно, что во время обысков правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, пистолеты Макарова и самодельные зажигательные устройства, а также разнообразную нацистскую символику и литературу.