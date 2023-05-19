СБУ пыталась завербовать в Херсонской области состоящего на учете в психдиспансере

Фото: president.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась завербовать в Скадовске Херсонской области мужчину, который состоял на учете в психоневрологическом диспансере, для выявления позиций российской армии. Об этом рассказал сотрудник российских силовых структур.

— Была выявлена очередная неудавшаяся попытка со стороны СБУ завербовать жителя Скадовского района Херсонской области для получения информации о местах дислокации техники и личного состава подразделений Минобороны РФ. Не находя поддержку среди обычных граждан, противник не гнушается вербовать лиц с различными расстройствами, в том числе душевнобольных, применяя методы угроз и шантажа, — цитирует его РИА Новости.

Источник уточнил, что СБУ пытались завербовать жителя села Красное Олега Старушкина, который состоит на учете в психдиспансере в соседней Степановке. Житель Херсонской области рассказал, что сотрудник спецслужб вышел на него в начале года и начал угрожать, пугая насилием по отношению к его семье, которая проживает на подконтрольных Украине территориях Херсонской области.

— В январе месяце мне позвонил человек, сказал, что все обо мне знает, так как он является представителем СБУ. Я сказал, что не готов давать такую информацию, он обозлился и заявил, что знает, что моя семья находится на правом берегу Днепра. И начал пугать меня, угрожая здоровьем моей жены, дочери, — сообщил Старушкин.

Он добавил, что сотрудник СБУ перезвонил еще пару раз в марте и сказал, что с ним «свяжется Павел Витальевич», которому следует передать информацию по военным объектам, но после этого звонков из СБУ не поступало.

18 мая подозреваемый в сборе информации для СБУ был арестован в Биробиджане. Представитель СБУ привлек россиянина к сотрудничеству «на материальной основе».