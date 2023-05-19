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Войска Украины могут продержаться только до лета. Властям страны необходимо сесть за стол переговоров не позже июля. Такое мнение выразил бывший разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки Тони Шаффер.

Он отметил, что украинские войска ежедневно тратят большое количество снарядов. В конечном итоге они закончатся, и Вооруженные силы Украины уже не смогут обеспечить защиту от российского оружия.

— Я считаю, что военные действия не продлятся дольше лета. Войска Украины этого не выдержат, — заявил Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению американского разведчика, Украине необходимо оказаться за столом переговоров до конца июля, чтобы сохранить человеческие жизни.

Шаффер также считает, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается завлечь в конфликт НАТО, используя ситуацию вокруг возможного контрнаступления ВСУ. По его мнению, украинский лидер прибегнул к тактике «беспомощной барышни» и постоянно говорит о нехватке оружия, чем и пытается заставить НАТО и союзников напрямую участвовать в конфликте.

Западные СМИ регулярно пишут, что исход конфликта на Украине во многом определится в ближайшие месяцы. В Соединенных Штатах и Европе от Киева ждут скорого наступления, однако оно постоянно откладывается. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, какое развитие конфликта наиболее вероятно.