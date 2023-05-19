Хуснуллин: Грузовые машины по Крымскому мосту пока не будут запущены

Фото: пресс-служба Совфеда

Во избежание провокаций и в целях безопасности принято решение пока не запускать движение грузовых машин ко Крымскому мосту. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Он отметил, что этот вопрос находился на рассмотрении — были планы по восстановлению движения грузовиков.

— Но сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост. Поэтому пока есть эти попытки, мы совместной комиссией со всеми органами безопасности, которые за это отвечают, приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту, — объяснил Хуснуллин.

Уточняется, что это касается и пустых грузовиков. Вице-премьер отметил, что открывать для них движение также небезопасно, передает РИА Новости.

На Крымском мосту 8 октября 2022 года произошел взрыв: там был подорван грузовой автомобиль. В результате теракта произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

В феврале 2023 года движение автомобилей по мосту восстановили. Его отремонтировали. После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста движение было вновь запущено.