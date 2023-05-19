Имитация работы в офисе: телефонные мошенники изобрели новый способ обмана россиян

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Для обмана россиян телефонные мошенники стали имитировать работу в офисе. Они связываются с гражданами по видеосвязи и представляются сотрудниками банков. Об этом в пятницу, 19 мая, предупредили в пресс-службе банка ВТБ.

Уточняется, что сначала мошенники звонят через мессенджер или по обычному телефону. Если собеседник преступника проявляет бдительность и не верит, что с ним говорит сотрудник банка, то злоумышленник устанавливает видеосвязь и изображает обслуживание из банковского офиса.

После этого мошенники применяют стандартные схемы для получения доступа к средствам клиента банка. Например, они предлагают оформить заявку на кредит, сменить доверенный номер телефона, перечислить деньги на «безопасный счет», обновить приложение банка или загрузить программы для удаленного доступа якобы для проверки его работы и другие.

В банке отметили, что мессенджеры стали основным «местом работы» мошенников. Через них злоумышленники совершают звонки чаще всего, передает РИА Новости.

Согласно данным столичного МВД, с начала 2023 года было совершено более 13 тысяч мошеннических преступлений с использованием телефонов и IT-технологий. О том, какие мошеннические схемы наиболее популярны у столичных злоумышленников с начала года и как от них защититься, — в материале «Вечерней Москвы».