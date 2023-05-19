Врач Гончар рассказала, кто входит в группу риска по повышенному артериальному давлению

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Врач — терапевт-кардиолог высшей категории Наталья Гончар рассказала, что в группу риска по повышенному артериальному давлению входят люди с определенными привычками, а также имеющие неблагоприятные условия труда.

Так, часто сталкиваются с гипертонией люди с ожирением, а также те, у кого старшие родственники страдали от повышенного давления. Также в группе риска находятся люди, имеющие вредные привычки, и те, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Представители ряда профессий также рискуют столкнуться с этой проблемой. Например, люди, работающие в шумных помещениях, и граждане с хроническими стрессами.

Гончар подчеркнула, что в настоящее время с проблемой повышенного давления сталкиваются не только люди в возрасте, но и молодежь, передает издание «Невские новости».

В свою очередь кардиолог Светлана Павличенко рассказала, какие продукты могут спровоцировать развитие гипертонии. По словам специалиста, чипсы, снеки, консервы и другая пища с высоким содержанием соли способны спровоцировать это заболевание, передает Nation News.

Врачи посоветовали россиянам измерять давление хотя бы несколько раз в год, даже если самочувствие не ухудшается. Дело в том, что только так можно вовремя распознать гипертонию.