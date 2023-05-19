Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ примет участие в акции «Ночь музеев»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, проспект Мира, 119 Карта всех событий

Павильон «Макет Москвы» на Выставке достижений народного хозяйства в субботу, 20 мая, присоединится к акции «Ночь музеев». В нем подготовили специальную экскурсионную программу. Об этом в пятницу, 19 мая, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Принять участие в экскурсиях смогут все желающие. Их проведут трижды за день — в 12:10, 15:10 и 18:10.

— Во время экскурсии по миниатюрной Москве сотрудники-гиды расскажут посетителям о Москве, ее истории, а также покажут значимые объекты, которые расположены на макете. Начиная с 11:00 и заканчивая в 19:30 каждые полчаса здесь будут транслироваться тематические светотехнические шоу, — рассказал Сергей Левкин.

В день акции «Ночь музеев» по всей стране музеи, галереи, театры и многие другие культурные учреждения работают для гостей допоздна и бесплатно, передает официальный сайт мэра Москвы.

Большинство мероприятий начнутся в 19:00 и продлятся до полуночи. Городские музеи также откроют свои двери для тех, кто захочет изучить их самостоятельно. Подробнее о программе акции рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.