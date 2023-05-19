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Приметы и советы

«Мамочка с самым большим орехом»: Манижа раскрыла свою беременность

Лейла Алиева
Общество
«Мамочка с самым большим орехом»: Манижа раскрыла свою беременность
Фото: YouTube / MANIZHA

Певица Манижа опубликовала в Сети новый музыкальный клип, где впервые раскрыла свою беременность. Судя по размеру живота артистки, она находится уже на приличном сроке.

— Кто тут у нас мамочка с самым большим орехом? — написала артистка в своем Telegram-канале.

В свою очередь пользователи принялись поздравлять знаменитость.

«Манижа, поздравляю. Ты в беременность стала еще красивее. Клип и песня — просто супер»; «Невероятная, поздравляю!»; «Потрясающий клип! Манижа, поздравляю с орешком!» — написали фанаты.

В 2021 году Манижа вышла замуж за режиссера Ладо Кватании. Свадьба состоялась в Московской области. Для торжества певица выбрала пышное белое платье с длинной фатой, а ее избранник — классический черный костюм.

Впервые стала мамой 12 марта и звезда «Ворониных» Мария Ильюхина. О радостной новости она сообщила в своем блоге. В свою очередь поклонники принялись активно поздравлять актрису со знаменательным событием.

Позже она раскрыла пол своего первенца и рассказала о партнерских родах. Вместе с супругом Ильюхина заранее решила, что роды будут проходить именно в таком формате, потому что так она чувствовала себя спокойнее.

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