Mash: Землячка Вячеслава Зайцева наживается на имени покойного кутюрье

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Бизнесвуман Светлана Романова наживается на имени модельера Вячеслава Зайцева. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил портал Mash.

Речь идет о ситуации с брендом «Слава Зайцев Kids», который кутюрье не успел отсудить до кончины.

Пять лет назад Зайцев рассказывал, как однажды к нему пришла предпринимательница Светлана Романова и предложила открыть в Иванове, его родном городе, музей, посвященный модельеру. И чтобы продавать сувениры, уговорила сделать ее соучредителем.

Однако проект света так и не увидел. Вначале этому якобы помешала пандемия в 2019 году. А в 2022 модельер узнал, что женщина, оказывается, все же зарегистрировала бренд «Слава Зайцев Kids». Зайцев подал в суд, почти выиграл дело, но не успел закончить эту историю.

В свою очередь Романова утверждает, что ни о каком музее речи не было. Тем временем доверенность на ведение дел у поверенного Зайцева истекает, сын модельера Егор вступит в наследство только в октябре. Однако следующее заседание суда намечено на 29 мая. В планах — добиться приостановки дела до вступления сына в наследство, пишет Telegram-канал Mash.

После кончины Вячеслава Зайцева многие стали осуждать его сына Егора за то, что тот бросил своего отца и не уделял должного внимания. Близкая подруга покойного модельера Нина Царагели раскрыла подробности конфликта отца и сына.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Предварительной причиной смерти стало внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, вызванное язвой желудка.