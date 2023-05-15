«Егор обиделся»: подруга модельера Зайцева рассказала об их ссоре с сыном

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После кончины Вячеслава Зайцева многие стали осуждать его сына Егора за то, что тот бросил своего отца и не уделял должного внимания. Близкая подруга покойного модельера Нина Царагели раскрыла подробности конфликта отца и сына.

— Я понимаю Егора, он обиделся. В какой-то момент Слава объявил, что наследницей бренда, дела всей его жизни, будет внучка Маруся, а не его сын, — сказала она.

По словам Царагели, Егор делал сумасшедшую коллекцию, а Маруся — самые обычные показы. У отца и сына были прекрасные отношения до момента ссоры. У них была идиллия, передает журнал StarHit.

30 апреля российский и советский художник-модельер, первый ведущий телепередачи «Модный приговор» Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 85 лет. Модельера похоронили на Жегаловском кладбище в городском округе Щелково Московской области. Его сын Егор объяснил, почему было принято решение похоронить отца в Щелкове.

1 мая стало известно, что сын известного модельера так и не позвонил ему и не смог проститься с ним.

3 мая Николай Головин, экс-директор Дома моды советского и российского художника-модельера Вячеслава Зайцева, заявил, что Егор Зайцев завидовал своему отцу и ненавидел его.