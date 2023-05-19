Андрей Бочкарев: Путепровод в составе южного участка МСД готов на 90 процентов

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На южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления до МКАД продолжается строительство путепровода тоннельного типа под действующими железнодорожными путями. Его готовность оценивается уже на 90 процентов. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строительство путепровода на данном участке вышло на финишную прямую. Специалисты возвели монолитные конструкции и уложили более девяти тысяч кубических метров бетона.

— Завершено устройство переходных плит для связи путепровода с участком подхода будущей магистрали, ведется укладка асфальтобетонного покрытия дорожного полотна. Искусственное сооружение протяженностью 46 метров свяжет два участка основного хода будущей скоростной автомагистрали, — рассказал Андрей Бочкарев.

Генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков отметил, что сейчас ведутся работы по внутренней отделке тоннелей путепровода. Их общая площадь превышает две тысячи квадратных метров.

Участок МСД от Павелецкого направления до МКАД готов на 85 процентов, рассказал ранее Андрей Бочкарев.