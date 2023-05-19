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Глава налоговой службы Серпухова задержан по подозрению во взяточничестве

Степан Жирнов
Происшествия
Глава налоговой службы Серпухова задержан по подозрению во взяточничестве
Фото: shutterstock

В подмосковном Серпухове задержали главу налоговой службы Александра Кирша по подозрению во взяточничестве. Об этом стало известно в пятницу, 19 мая.

По предварительным данным, его уличили в восьми эпизодах получения взяток. В скором времени суд изберет Киршу меру пресечения.

По информации Telegram-канала «112», в отношении других работников региональной инспекции также проводится проверка.

Другого бывшего сотрудника Федеральной налоговой службы также заподозрили в получении взятки. По версии следствия, мужчина с 2017 по 2018 года он получил 313 тысяч рублей от генерального директора одной из столичных фирм. За это инспектор должен был закрыть глаза на нарушение при регистрации компании на заявленном адресе.

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