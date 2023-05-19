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Прокуратура рассказала о новых приемах телефонных мошенников

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура рассказала о новых приемах телефонных мошенников
Фото: Пресс-служба Госдумы

Телефонные мошенники стали активно применять видеозвонки. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 19 мая.

По ее словам, этим приемом аферисты стали пользоваться для того, чтобы казаться более убедительными. Сперва злоумышленники звонят по телефону и представляются сотрудниками банка. Если жертвы не верят, преступники перезванивают по видеосвязи, изображая работу в офисе.

— Также для убеждения злоумышленники могут направить в различных мессенджерах фото поддельных служебных удостоверений или банковских документов, — заключила Нефедова.

После этого мошенники начинают действовать по стандартным схемам, чтобы получить доступ к деньгам жертвы. Так, злоумышленники могут заявить, что на «клиента» оформили кредит или его счета в опасности. Ранее прокуратура уже называла самые частые фразы, которые применяют аферисты для обмана граждан.

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