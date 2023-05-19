Пришедшие в столичный пункт отбора на военную службу по контракту рассказали о своей мотивации

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пришедшие в пункт отбора на военную службу по контракту рассказали в пятницу, 19 мая, о том, что мотивировало их записаться на службу.

Будущие военнослужащие отметили, что есть такая профессия — Родину защищать. И сейчас страна особенно в этом нуждается, поскольку находится в опасности. Один из мужчин добавил, что его дед, два прадеда и бабушка воевали в Великую Отечественную войну, поэтому он не может сейчас остаться в стороне.

Еще один пришедший в пункт отбора, который расположен по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1, рассказал, что уже давно находится в составе добровольческих подразделений, что и стало для него мотивацией записаться на службу. Кроме того, он занимается гуманитарной помощью.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.