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На Украине опровергли информацию о личном участии Зеленского в саммите G7

Лейла Алиева
В мире
На Украине опровергли информацию о личном участии Зеленского в саммите G7
Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский примет участие в саммите «Большой семерки» (G7) в онлайн-формате. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

— Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в Японии в онлайн-режиме, — приводит сообщение РИА Новости.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщило о том, что украинский лидер лично приедет в Хиросиму для участия в G7. Отмечалось, что перед этим Зеленский приедет в Саудовскую Аравию и примет участие в саммите Лиги арабских государств, а затем вылетит на американском военном самолете в Японию.

Саммит лидеров стран «Большой семерки» открылся в минувшую пятницу, 12 мая. В мероприятии участвуют лидеры Японии, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады, а также главы Евросовета и Еврокомиссии.

В рамках мероприятия лидеры обсудят предложение Зеленского о проведении мирного саммита по Украине. При этом глава Украины призвал не допустить участия России в мероприятии.

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