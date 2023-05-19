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Голосование за лучшее оформление витрины ко Дню Победы пройдет в столице

Павел Иванов
Город
Голосование за лучшее оформление витрины ко Дню Победы пройдет в столице
Фото: mos.ru

В столице проходит конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов магазинов, кафе и торговых центров ко Дню Победы.

В этом году на участие в конкурсе подали более 540 заявок. Конкурс пройдет в номинациях «Лучшее оформление сетевого магазина», «Лучшее оформление торгового центра» и других. Участники проекта «Активный гражданин» определят 15 призеров. Как сообщается, жюри уже отобрало для финального голосования самые яркие заявки.

Голосование продлится с 19 мая по 4 июня текущего года. В нем могут участвовать пользователи, имеющие стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru. Победители в номинациях получат по пять миллионов рублей. А те, кто займет второе и третье места, получат по три и два миллиона рублей соответственно. Победителей обозначат 7 июня, передает сайт мэра.

17 мая москвичей пригласили на финальный концерт конкурса патриотической песни «ZА ПОБЕДУ». В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 7 до 17 лет.

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