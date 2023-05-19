Еще нескольких сотрудников Серпуховской налоговой инспекции задержали по делу о взятках

Фото: СК РФ

В подмосковном Серпухове, помимо руководителя местной межрайонной налоговой инспекции Александра Кирша, задержали нескольких его подчиненных. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 19 мая.

По ее словам, как и самого Кирша, троих его подчиненных и посредника обвиняют по статье «Получение взятки в особо крупном размере». В отношении сотрудников и четверых предпринимателей были возбуждены уголовные дела по статье «Дача взятки».

По версии следствия, в 2022 году подозреваемые, действуя как организованная группа, получали взятки в размере от 1,5 до 4,5 миллиона рублей от руководителей компаний в обмен на снижение сумм доначисленных в ходе проверок налогов.

Подозреваемых задержали. Четверых фигурантов арестовали, еще четверо находятся под подпиской о невыезде. В скором времени следствие обратится в суд с просьбой избрать меру пресечения руководителю инспекции Киршу.