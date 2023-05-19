Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в саудовский город Джидда, где 19 мая состоится саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает местный телеканал al-Hadath TV.

Телеканал также уточнил, что Зеленский прилетел через Польшу на французском самолете.

— Прибыл в Саудовскую Аравию. Выступлю на саммите Лиги арабских государств. Встречусь с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом и проведу другие двусторонние переговоры, — написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, переговоры будут касаться в том числе обещанной «формулы мира» и обеспечения энергетической безопасности страны следующей зимой, сообщает телеканал al-Hadath TV.

19 мая стало известно, что Зеленский примет участие в саммите «Большой семерки» (G7) в онлайн-формате. При этом агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщало, что украинский лидер лично приедет в Хиросиму для участия в G7.