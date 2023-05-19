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Симоньян заявила о получении бандероли со следами взрывчатки

Лейла Алиева
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Симоньян заявила о получении бандероли со следами взрывчатки
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что на ее имя прислали бандероль со следами взрывчатки.

В настоящее время с ситуацией разбираются правоохранительные органы.

Позже выяснилось, что посылка приехала из Гонконга, а внутри оказался необычный предмет.

— Говорят, это некая вибропуля для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то. Моя жизнь становится все увлекательнее, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

В конце апреля прошлого года сотрудники ФСБ России задержали группу неонацистов, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ. Позже выяснилось, что задержанные также обсуждали возможность убийства Маргариты Симоньян и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

Сами члены преступной группы признались, что после серии покушений планировали скрыться за рубежом. Главное следственное управление СК РФ по данному факту возбудило уголовное дело.

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