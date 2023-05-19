Секретарь Совбеза РФ Патрушев: На Европу надвигается радиоактивное облако

Фото: администрация президента РФ

Уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, которые Украине поставил Запад, привело к тому, что на Европу сейчас надвигается радиоактивное облако. Об этом в пятницу, 19 мая, заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

Он отметил, что Соединенные Штаты Америки «помогли» Украине, надавив на другие государства и поставив снаряды с обедненным ураном. По словам Патрушева, американская сторона делала так и не раз.

— Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации, — заявил Патрушев.

Помимо этого, добавил секретарь Совбеза РФ, США разрабатывают и уже используют химическое и биологическое оружие. Это вооружение применяется в том числе на территории Украины.

Сейчас президент Америки Джо Байден находится в Хиросиме. Он будет участвовать в саммите G7. По мнению Патрушева, Байден будет давить на глав других стран, чтобы помощь Украине активно обсуждалась, передает РИА Новости.

Полковник в отставке, в прошлом старший преподаватель кафедры радиационной, химической и биологической защиты (РЗБЗ) Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Жуковского Геннадий Березин заявил, что после взрыва на украинском складе с боеприпасами под воздействием высокой температуры обедненный уран для снарядов загорелся и сформировалось радиоактивное облако. При оседании его частиц сформировался след, который опасен внешним и внутренним облучением.